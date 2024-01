Esteve, Medina i Garcia acaben 2023 amb nombrosos punts FIS

Els esquiadors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Àxel Esteve, Íria Medina i Clàudia Garcia, van aconseguir tancar l’any 2023 amb una notable millora de la seva puntuació FIS després de participar en les últimes curses d’eslàlom que van acabar amb podis i victòries andorranes. Medina, que tenia 34,06 punts FIS, va fer 23,26 el primer dia i 34,13 el segon, mentre que Esteve, que tenia 23,79, si bé el primer dia va marcar 24,81, el segon en va fer 23,00. Així mateix, Garcia, que tenia 102,61 en eslàlom, va fer 70,94 el segon dia després que a la primera jornada no pogués acabar la cursa.

Els corredors de l’EEBE també van aconseguir millorar punts. Eric Ebri va marcar 55,78 i 56,96, respectivament, millorant els seus actuals 60,83. Salvador Cornella, que tenia 71,00 punts FIS, en va fer 63,65 i 66,14, mentre que Martí Llort va aconseguir 101.06 i 103.03, respectivament, rebaixant els seus actuals 131,86. Igualment, Àlvar Calvo va fer 44,47 el segon dia (el primer no va acabar), millorant els 50,90 d’ara, i el mateix va passar amb Maià Font, que si bé el primer dia no va finalitzar, el segon va fer 91,02, millors que els actuals 112,93. També Emma Ledesma va fer 130,17 i 117,41 per millorar els 161,18 d’ara.