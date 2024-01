Nomenats vuit agents de Policia en formació

Cezara Corduneanu Estudiant andorrana al College of Europe

El Consell de Ministres va aprovar el nomenament en període de formació de vuit alumnes agents de policia, amb l’objectiu d’avançar en l’ampliació del cos de seguretat i nodrir-lo de nous efectius, a part de reiterar el compromís de Govern amb la seguretat ciutadana com a baluard social. El procés formatiu dels alumnes té una durada d’entre sis i nou mesos. El temari inclou legislació penal, deontologia professional i normativa policíaca, ordre públic, circulació, entre d’altres.

Per El Periòdic

