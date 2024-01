Trànsit dens a les dues fronteres per sortir d’Andorra

Al voltant de les 11.00 hores hi ha hagut retencions i trànsit dens tant per entrar com per sortir del país a la frontera hispanoandorrana, concretament a la CG-1, segons han informat des de Mobilitat. Una hora més tard, també hi ha hagut dificultats per sortir del Principat, però en aquest cas des de la frontera francoandorrana, a la RN-22.

Cap a les 17.00 hores hi ha hagut retencions a l’entrada de Canillo i Encamp, a la CG-2 i també, a la CG-4 en direcció a la Massana, coincidint amb el tancament de pistes. També va haver-hi trànsit dens a Sant Julià de Lòria per pujar cap a Andorra la Vella.

Al voltant de les 18.00 hores ha tornat a haver-hi trànsit dens a la CG-1, concretament a l’avinguda Tarragona i a la CG-2, a l’entrada de les parròquies d’Encamp i Canillo.

Aquestes retencions coincideixen amb el final del pont de Cap d’Any, la tornada a la rutina i també, aquelles persones que han volgut aprofitar les rebaixes i fer les últimes compres abans de Reis.