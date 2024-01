Cezara Corduneanu Estudiant andorrana al College of Europe

Aquest matí ha nascut el primer nadó a Andorra del 2024, a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així, Jana Turnè ha nascut a les 06.15 hores i ha pesat 3,420 quilograms, i s'ha fet esperar fins al dia 3 per néixer, segons ha informat avui el centre mèdic. Els pares es diuen Anna i Carles.

Per El Periòdic

