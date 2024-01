Les infeccions respiratòries es multipliquen per cinc en l'últim any

L'any 2023 va finalitzar amb 520,91 casos actius d'infeccions respiratòries agudes per 100.000 habitants, un valor que quintuplica les dades de l'any anterior, segons les dades proporcionades pel Govern. En comparació amb l'última setmana de 2022, el darrer any hi ha hagut un augment de 415,31 casos actius, ja que el 2022 es van registrar 105,6 casos actius.

Pel que fa a la grip, la franja d'edat més afectada ha estat dels 25 als 64 anys. Durant els últims dies de l'any, també s'han duplicat el nombre de casos de grip amb una taxa situada en 150,76 per 100.000 habitants. La màxima incidència del 2022 es va registrar durant el desembre amb una detecció, menor, de 106,87 casos.

En les proves de detecció de virus respiratoris, la grip A ha estat la protagonista amb un 73,91% de mostres positives, seguit de RS Cov-2 amb 15,22%, Rhinovirus / Enterovirus amb 6,52% i VRS amb 4,35%.