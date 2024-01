Laika gestionarà les colònies de gats d'Andorra la Vella

Laika gestionarà les colònies de gats a la parròquia d'Andorra la Vella. L'associació ha estat la beneficiària de la subvenció atorgada pel Comú de la capital per un import de 20.000 euros. Cal recordar que cada any el Comú atorga una subvenció per a la gestió de les colònies de gats. Aquest any, però, s'havien fet canvis en el procediment i, per primer cop, l'adjudicació s'ha fet mitjançant presentació de sol·licituds, que havien d'incloure un projecte de treball.



Entre les tasques que haurà de dur a terme Laika hi haurà de fer un control de la població de gats (una mena de cens), la vacunació, la castració o l'alimentació, entre altres. D'aquesta manera, segons constava en les condicions per dur a terme l'atorgament de les subvencions, Laika haurà d'identificar i censar periòdicament les colònies de gats; promoure la gestió eficient d'aquestes basant-se en el control de la natalitat, seguint el programa 'captura, esterilització, retorn' (CER), amb l'objectiu de disminuir el nombre d'exemplars per colònia; garantir criteris sanitaris i de benestar dels animals; garantir i promoure una alimentació responsable dels felins així com assegurar que tots estiguin vacunats. A més, haurà de millorar la salubritat de les colònies i de l'entorn fent controls dels paràsits; garantir l'atenció veterinària als animals així com l'aïllament d'aquells exemplars que, segons determini un veterinari, ho requereixin. També hauran de fer-se càrrec de la recollida de gats errants, ferits o abandonats i fer campanyes informatives per fomentar una tinença responsable i promoure l'adopció; millorar la convivència entre gats i veïns i crear sinergies amb els agents implicats: comú, entitats, voluntaris i veïns.