Les tarifes en les trucades al 111 s’actualitzen

D’altra banda, cal destacar que és aquest és un servei intensiu en persones que ha experimentat un augment considerable de despeses, associades a l’increment de l’índex de preus al consum dels darrers anys. Així doncs, aquest servei s’havia mantingut sense canvis des de l’any 2015. Les persones que truquin al 111 per sol·licitar un número de telèfon sentiran una locució informant del nou preu de la trucada. Aquesta locució és informativa i no té cost, ja que el cobrament de la trucada començarà un cop l’usuari hagi escoltat aquesta informació.

La revisió de les tarifes és conseqüència de la importada davallada de trucades que ha patit el 111, fruit de la digitalització de la societat, i per tant a fer el tipus en consultes a través d’Internet.

Les trucades al servei d’informació telefònica al número 111 tenen des d’ahir una actualització en el seu preu. Així, la trucada serà de dos euros i el preu pel minut de 0,26 euros en franges proporcionals de 15 segons. La nova tarifa se situa per sota dels preus que apliquen els principals operadors espanyols i francesos amb un mínim de 3 per establiment de trucada, segons va informar ahir Andorra Telecom.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació