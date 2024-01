«Hem fet un ‘reset’»

L’FC Andorra torna de les vacances de Nadal amb les piles recarregades. Els tricolor disputaran la jornada 14 de LaLiga Hypermotion el diumenge 14 de gener, contra l’equip líder de la lliga, el CD Leganès. To i així, any nou, mentalitat nova i actitud nova, els tricolor tornen «amb moltes ganes després de vacances, sabem que no hem acabat molt bé l’últim partit, teníem un gust agredolç, però teníem moltes ganes de tornar i de posar-nos de nou», va afirmar el migcampista, Rúben Bover, ahir en declaracions a la premsa. Els tricolor van tornar oficialment ahir de les vacances i van fer un entrenament que es va du a terme a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, en què van aprofitar per treballar en aquells aspectes que fallen i pels quals no acaba d’arribar el gol en el camp contrari. Per la seva part, Bover, va exposar que «sabem que hi ha gent que no està jugant molt. És cert que hem estat una mica mancats, si ho comparem amb altres anys». De cara a la possibilitat d’un nou fixatge dels tricolor, el migcampista va declarar que «el que ens falta aquest any és que vingui algú a ajudar-nos i poder millorar tot això. Però també tenim molt bons jugadors, el Manu Nieto és un molt bon davanter, que té moltes condicions». I, finalment, el jugador tricolor va apuntar que s’ha de tenir en compte que «en el futbol tot són moments i evidentment ara mateix no estem tenint un bon moment. Si es dona l’oportunitat que vingui gent nova, seran benvingudes». D’altra banda, els jugadors de l’FC Andorra mantenen viva la flama de la motivació.

Els dies de descans van fer un paper fonamental i alleujador per tanta pressió que va patir l’equip durant els últims partits. Per aquest motiu, el davanter mallorquí va manifestar que l’equip «ha fet un reset mental, era molt necessari que tothom pogués desconnectar. També ens ha vingut bé per reflexionar i pensar què és el que podem millorar i en quins aspectes podem treure més per aportar a l’equip. Hem de fer un pas endavant, i el més important, és que tenim ganes de fer-ho». Quant a l’stage postvacances, Bover va explicar que «ens anirà bé per poder parlar algunes coses, per veure en quins punts estem fallant i per entrenar també. A més de reforçar les coses que hem fet bé, perquè hi ha coses que sí que hem sabut fer». Finalment, a banda d’aclarir que «ara no tinc el cap posat en una possible renovació», el mallorquí va assegurar que afronten la pròxima jornada contra el líder de la lliga amb moltes ganes, «perquè juguem a casa nostra i amb la nostra gent, aquesta ocasió serà molt important».