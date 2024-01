Verdú es prepara per Schladming i descarta competir a Adelboden

Joan Verdú esperarà una mica més per tornar a la competició després de la seva última participació a la Copa del Món de gegant a Alta Badia. L’equip va prendre la decisió que no viatjarà a Adelboden, prova que es disputa aquest cap de setmana. Amb tot, Joan Verdú va estar entrenant els últims dies a la pista Esparver de Soldeu El Tarter de Grandvalira per continuar amb la preparació.

L’andorrà tornarà previsiblement a la cita de la Copa del Món d’Schladming (Àustria), el pròxim 23 de gener. La cita amb Adelboden estava massa a prop en el calendari per arribar en les millors condicions després de l’ensurt amb el genoll i d’alguns problemes d’esquena. El passat 18 de desembre, l’esquiador andorrà va sentir una molèstia després d’un mal gest al genoll dret unes portes abans de sortir-se del traçat de l’últim gegant de la Copa del Món, a Alta Badia. Verdú va realitzar sessions físiques, de fisioteràpia i osteopatia durant aquests últims dies, a més de sumar dies d’entrenament amb esquís a El Tarter. Ahir, de fet, va ser l’últim dia d’entrenament a casa abans de marxar a Àustria per continuar la preparació, pensant en la cita d’Schladming del dia 23. H