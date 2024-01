12.400 euros per a la reconstrucció dels Gegants de Sant Julià

El Comú de Sant Julià de Lòria va fer extensiva ahir l’adjudicació definitiva de la reconstrucció dels Gegants malmesos en l’incendi del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Segons va publicar el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), aquest nomenament s’ha dut a terme per un import de 12.402 euros, sent l’empresa Taller d’Escultura Casserras l’encarregada de posar en marxa les diferents tasques de reconstrucció d’aquests elements tan emblemàtics per a la parròquia laurediana. El termini d’execució per finalitzar l’encàrrec encomanat per la corporativa és de 30 dies, el qual ha sigut formalitzat a través d’una contractació directa.

Va ser el novembre del 2022 quan el Centre Cultural i de Congressos Lauredià va ser víctima d’un incendi que el va obligar a aturar completament la seva activitat. Més d’un any després, i continuant amb la línia marcada per les reformes portades a terme al llarg d’aquest temps, la nova corporativa comunal — encapçalada per Cerni Cairat i Sofia Cortesao — té clar que la reobertura de la institució és una de les màximes a aconseguir durant els primers mesos de la legislatura: «El centre va esdevenir un referent del país i volem recuperar aquella força i aquell punt diferencial de la cultura a través de l’esperit cultural del 1992», va esmentar fa unes setmanes la número tres de Desperta Laurèdia, Teresa Areny, afegint que aquest també pot arribar a ser «un promotor econòmic a escala de la parròquia, motivador dels comerços i engrescadors de noves iniciatives».

Tota una vida dedicada a la reconstrucció

Regentat actualment per les germanes Sessa i Meme Casserras, el Taller d’Escultura Casserras és un dels obradors d’imatgeria festiva més antics de tot el país i és que, al llarg de més de 60 anys de trajectòria com a constructors de gegants, han sortit per les seves portes més de 300 figures amb un segell propi. Tal com ells mateixos informen a la seva pàgina web, l’escultura ha estat la disciplina primigènia des de la fundació del taller, a través de la qual s’ha desenvolupat tota una estètica pròpia i exclusiva. El tret diferencial d’aquest respecte altres del mateix estil és l’ús d’una tècnica escultòrica pulcra i harmònica, l’artesania de les tècniques de construcció i dels materials, així com el curós acabat final de les peces, el qual li ha fet rebre el reconeixement artístic del món geganter.