Albert Llovera ja està a l’Aràbia Saudita per disputar el Dakar

Albert Llovera (pilot ambaixador de marca de Ford Trucks Espanya), Margot Llobera (Navegant), Marc Torres (Mecànic) i els components de l’equip Fesh-Fesh ja estan en territori saudita preparats per fer els tràmits d’última hora (habituals i ineludibles), que els situaran, de manera definitiva, a la llista d’equips autoritzats a prendre la sortida al Dakar 2024.

Els primers tres dies, que la tripulació del Ford Trucks 619 i el seu equip passaran en territori saudita, seran un esprint constant. Primer han de recuperar el camió del port d’arribada (Yanbu) i traslladar-ho fins a l’assistència (Al-Ula Camp), passar les verificacions finals tant administratives com tècniques, així com compromisos amb els organitzadors i fer els tests a terra saudita. Aquestes activitats deixen els pilots amb poc temps per preparar la carrera tant físicament com mentalment. Segons Llovera: «La part positiva d’aquests primers dies a l’assistència del Dakar és el retrobament amb companys de fatigues que potser no has vist des del Dakar passat. Amb tot hi ha poc temps per poder tenir una trobada distesa, són dies esgotadors, sobretot de ‘coco’, et passen mil coses pel cap. És cert que al final el que tots volem és concentrar-nos a la competició i començar a donar gas». Un cop el Ford Trucks arribi a la localitat d’inici de la competició, Llovera i el seu equip comprovaran que el trasllat no hagi tingut conseqüències a la mecànica. Així ho va comentar Llovera: «És molt necessari després del trasllat amb vaixell des de Barcelona, centrar-nos sobretot en els nous comandaments i les noves suspensions que ens permetran patir amb certa comoditat els nombrosos salts i forats que ens trobarem pel camí. Amb tot, el repàs serà general i aprofitarem totes les possibilitats que ens donin per provar el Ford als llocs previstos pels organitzadors. Aconseguir la millor posada a punt serà l’objectiu».

DIFICULTATS TÈCNIQUES I DE NAVEGACIÓ / David Castera, responsable del recorregut per part d’A.S.O., va preparar un traçat en què tot sembla indicar que les dificultats tècniques a les dunes, sobretot a l’Empty Quarter, i la complicada navegació des de l’inici, marcaran les diferències en les classificacions des del començament.

El Dakar 2024 es disputarà entre els dies 5 i 19 de gener, amb sortida a Al-Ula i arribada a Yambú. La cursa constarà d’un pròleg i 12 etapes en 14 dies de competició. La jornada de descans està prevista a Riyadh el dissabte dia 13, just a l’equador del ral·li. En total seran uns 8.000 km per territori àrab, 4.700 km dels quals seran cronometrats. Els organitzadors estimen que hi ha un 60% de zones inèdites a les especials contra el crono.