Les nevades arriben al Principat divendres i el cap de setmana

El dia de Reis, el flux de nord posterior al tàlveg mantindrà el cel cobert i la possibilitat de febles nevades al nord del país, mentre que a la resta s’obriran àmplies clarianes, i hi haurà un descens de la temperatura. Per tant, les mínimes previstes seran de 0ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -11ºC al Pas de la Casa. Les temperatures màximes, en canvi, seran de 5ºC a Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i -8ºC al Pas de la Casa.

Respecte a avui, la circulació zonal continuarà sent la protagonista de la situació atmosfèrica de l’hemisferi nord i tot el Pirineu es mantindrà al marge de tota pertorbació. Al final del dia, l’acostament d’un tàlveg farà augmentar la presència de núvols. El vent serà moderat de component sud-oest. Així, les temperatures mínimes previstes seran de 2ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1500 metres i -2ºC al Pas de la Casa. Les màximes arribaran a 11ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 1ºC al Pas de la Casa. La isoterma d’avui serà de 0ºC se situarà a 2.500 metres al migdia i a 2.200 metres a la nit.

Apartir del dia 6 de gener hi ha previsió de neu al Principat. Així, l’arribada dels Reis Mags d’Orient donarà precipitacions en forma de neu per acabar les festes de Nadal.

Per El Periòdic

