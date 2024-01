Una dona resulta ferida en un atropellament

La Policia va informar ahir mitjançant un comunicat que va haver-hi un atropellament a Andorra la Vella. Així, un turisme amb matrícula andorrana va atropellar una dona resident de 69 anys, que va resultar ferida. L’accident va ser a les 12.45 hores al carrer Gil Torres número 23. Aquest no ha sigut l’únic accident que hi ha hagut durant les festes de Nadal. Així doncs, el passat 27 de desembre un turisme amb matrícula francesa es va accidentar a les 16.23 hores a Canillo. El conductor, un home de 39 anys que no residia al Principat, va resultar ferit en l’accident.