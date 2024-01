Els Reis Mags d’Orient arriben a la Massana el pròxim divendres

Els Reis d’Orient arribaran el pròxim divendres, 5 de gener, a la plaça de les Fontetes, on seran rebuts per la cònsol major, Eva Sansa, i el cònsol menor, Roger Fité. Així, ells seran els encarregats de lliurar a Ses Majestats les claus que obren les llars de la parròquia, per tal de poder repartir els regals dels infants.

Abans d’això, faran el recorregut per l’eix comercial de la Massana, acompanyats dels seus patges. El recorregut dels Reis començarà a les 17.00 hores des del Prat Gran, passarà per l’avinguda Sant Antoni i després tornarà pel mateix camí per recórrer l’avinguda Sant Antoni i tornarà pel mateix camí per recórrer l’avinguda del Través, abans d’aturar-se a les Fontetes cap a les 17.45 hores. Cal destacar que una de les peculiaritats de la Massana és que Ses Majestats d’Orient sempre arriben a lloms de cavall i repartint caramels sense gluten a tots els nens. A més, una altra característica és la proximitat, ja que tots els infants podran pujar a l’escenari a parlar amb Ses Majestats. Tots rebran unes llaminadures, amb opció sense gluten.

Així doncs, amb la festa dels Reis es posa punt final a les festes nadalenques, que enguany han comptat amb l’Estelàrium, un gran esdeveniment amb una cinquantena de propostes, entre el planetari, concerts, tallers, xocolatades i espectacles de carrer. Durant aquests dies, però, encara hi haurà diverses sessions del Planetarium Go.