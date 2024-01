Càritas recull una vuitantena de joguines per Reis

Tots els participants de la marxa van haver de personalitzar i decorar la seva llufa, la qual va ser lliurada a la sortida. Dels vuitanta participants, i amb només onze anys, Arturo Coma, de la Cortinada, va ser el primer en arribar a la meta, en una cursa en què també hi van participar diferents autoritats com la subsíndica Sandra Codina, les conselleres generals Gemma Riba i Bernadeta Coma, i les conselleres electes Monica Armengol i Cristina Montolio.

L'edifici sociocultural L'Estudi d'Ordino ha rebut la tradicional recollida de joguines per part de Càritas Andorrana, emmarcada en la campanya solidària de Reis 'Cap nen sense joguines' i organitzada per Ràdio i Televisió d'Andorra i coordinada a Ordino pel departament de Cultura.

Per El Periòdic

