Els comerços reben als clients per les darreres compres de Nadal

La vinguda dels Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, està a punt de tornar a fer-se realitat i, amb motiu d’aquesta nova celebració, molts són els que surten al carrer per tal de fer les últimes compres de Nadal, a més de deixar-se seduir per l’esperit nadalenc que vesteix les nostres avingudes i carrers per tal de poder adquirir els últims presents per als éssers estimats. El Principat també es converteix, durant aquestes dates, en un destí idoni pels turistes catalans per venir a fer aquestes darreres compres abans que els tres Reis Mags passin també per les seves cases. Aquests aspectes són motiu de goig pels comerços andorrans, qui amb un esperit nadalenc que també es contagia dins de les botigues, poden atendre més clients en aquestes dates tan assenyalades.

Comerços com el Llibre d’Idees, al centre comercial Illa Carlemany d’Escaldes-Engordany, qui segons una de les seves encarregades, l’Adriana (o més coneguda com a Brownie), afirma que en aquestes dates estan notant la presència de «bastant gent, sobretot espanyols». Brownie va declarar ahir en aquest mitjà que amb aquesta afluència de clients «vam començar a principis de desembre i fins ara no hem parat». Brownie porta treballant al Llibre d’Idees des de principis de gener i, amb aquesta experiència d’un any ja és conscient que «hi ha molta gent que gràcies a les xarxes socials, que s’ha tornat molt de moda, aquest moviment de bookstagram i booktalk», fenomen que va in crescendo a les diferents plataformes d’internet i es fa palpable a l’hora de fer regals en aquestes dates.

Un exemple d’això són la Carla i en Jordi, que van estar ahir a la tarda al Llibre d’Idees comprant els seus regals de Reis. En Jordi volia poder regalar al seu germà, un gran aficionat al gimnàs, «llibres relacionats amb l’esport, que l’ajudin a tenir una bona alimentació, un bon tipus d’esport, fer correctament les postures per no lesionar-se, una cosa que el pugui ajudar a millorar fent esport, ja que li agrada molt». Així mateix, la Carla va acompanyar-lo també per a poder regalar als seus éssers estimats novel·les més ocioses del gènere fantàstic, per tal de poder atorgar-los moments de desconnexió amb bones històries que mereixen ser llegides.

Però no només es regalen llibres. En Joan, responsable d’atenció al client i postvenda del centre comercial Roca & Ribes, comentava ahir que la gent està «comprant una miqueta de tot, electrodomèstics, maletes, una mica de tot». Així i tot, a l’establiment noten que hi ha una certa tendència cap als «els articles per la llar».

Finalment, molts turistes fan una última escapada al Principat per a fer les seves darreres compres de Reis. És el cas de la família conformada per la Carme, la Marta i en Josep Maria, que venen de Sant Llorenç de Morunys per a comprar el regal d’amic invisible. La família va gaudir d’un dia a Andorra de compres i van gaudir en veure que està «molt tranquil·la. Esperàvem molta més gent, i la veritat és que s’hi està molt bé» per a fer les últimes compres del Nadal.