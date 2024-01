El tortell de Reis: la tradició, els seus sabors i el final de les festes

Aquesta setmana acaben les festes de Nadal amb el dia de Reis, que se celebra el 6 de gener. Amb aquesta celebració els més petits de la casa passaran avui la nit més màgica de l’any, i, sovint, un dels millors dies que poden viure en aquests 366 dies que hi ha aquest 2024.

Però no només els infants gaudeixen d’aquest dia, sinó també aquells adults que, a banda dels regals, els agrada el dolç. I és que buscant el rei del tortell i esquivant la fava per no pagar-lo, el tortell de Reis és una de les tradicions gastronòmiques més importants d’aquestes festes, juntament amb la sopa de galets de Nadal, els canelons de Sant Esteve i el raïm de Cap d’Any.

A Andorra i Espanya doncs, les fleques i les pastisseries són les encarregades de preparar el tortell. En el cas d’Andorra, la Fleca Font és una de les que any rere any, fan aquest dolç. Durant aquesta setmana ja n’han fet uns quants, i tots els que s’han fet s’han anat venent durant aquests dies. Tot i així, per la recta final abans del dia de Reis se n’estan fent més, ja que avui és el dia que més se’n venen.

Des de la Fleca Font asseguren que les vendes per al dia d’avui són millors que les de l’any passat per al cinc de gener, tant a la parròquia ordinenca com a la capital, les reserves han superat les de l’any 2023, per això preveuen que les vendes seran superiors.

De gustos n’hi ha de tants com persones com hi ha al món, i els tortells del dia de Reis no són una excepció, ja que n’hi ha per a tots els gustos. A la Fleca Font expliquen que n’hi ha de fruita, de nata, de xocolata, de crema i de cabell d’àngel, entre d’altres.

Com fer un bon Tortell de Reis?/ Des de la Fleca Font asseguren que el més important per fer un tortell de gran qualitat és la matèria prima. Els ingredients, com la massa, la fruita o la nata han d’estar preparats amb el màxim d’estima possible perquè, així, quedi un bon tortell. Tot i així, no és l’única condició perquè el tortell sigui bo: el temps de repòs és essencial perquè el sabor esdevingui en màgia, festes i Nadal.

Buscant la sort entre la dolçor

La màgia de Nadal s’acaba demà amb el dia de Reis. Tant infants com adults acaben les festes amb els regals que els porten Ses Majestats d’Orient si s’han portat bé. Tot i així, els Reis també poden portar bona sort amb els dolços. I és que en l’agafar un tros de tortell, la teva gent pot sentir aquell neguit i aquella por perquè, si toca la fava i et toca pagar el pastís. Però, quan et trobes la figureta del rei, durant aquell dia ets qui mana a la família.

Però, d’on ve aquesta tradició? Tot i que sembli que el Tortell de Reis provingui del catolicisme, el cert és que, tot i que no està documentat amb precisió, ve d’una festa romana. Aquesta es deia festa de les Saturnals, en honor a Saturn (déu de l’agricultura).

Així doncs, cap al segle II després de Crist en acabar la recol·lecció era tradició celebrar una festa amb uns dolços semblants als tortells, que contenien una fava. Qui la trobava, a diferència de la tradició actual, tindria molt bona collita durant la temporada vinent. Així és com va néixer el tortell de Reis.

Va ser al segle XVIII, quan el rei Lluís XV va demanar al cuiner que posés dins del tortell a més de la fava, una moneda d’or. Així és quan es va donar l’origen a les dues figures simbòliques que ara mateix tenim al tortell: el rei de la festa i el tonto de la fava.

Els adults de la família acostumen a acompanyar aquest dolç amb diferents licors, com poden ser garnatxa, moscatell, ratafia o algun vi blanc, tot i que en els últims anys també s’acompanya amb cava.

I és que aquest dolç, tot i que és comú que es mengi de postres, també es pot menjar a l’esmorzar, a l’hora d’obrir aquells regals per aquelles persones que s’han portat bé durant tot l’any passat.