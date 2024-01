Així serà el DAKAR 2024

Avui, el pilot Albert Llobera, la navegant Margot Llovera i el mecànic Marc Torres s’endinsen a les carreteres més sinuoses i desèrtiques de l’Aràbia Saudí per disputar el Dakar 2024. La tripulació del Ford Trucks 619 participarà en la competició que inicia avui i està programa que finalitzi el 19 de gener. L’equip andorrà espera poder treure bons resultats gràcies a les millores fetes al camió durant els darrers mesos. De la mateixa manera, el certamen celebra la seva 46a edició, i enguany hi ha inclòs nous recorreguts per pistes de certa dificultat en què els pilots recorreran un total de 7.891 quilòmetres, dividits en dues etapes —amb un total de 12 etapes— i un pròleg, el qual tindrà lloc aquest divendres. A més, el Dakar 2024 s’ha mantingut en el calendari, tot i tenir lloc en un territori marcat pel conflicte i la violència. Amb antecedents com la delicada situació que es va viure durant la competició del Gran Premi d’Aràbia Saudí de Fórmula 1 en el 2022, en què un dipòsit petrolier de Jiddah va ser atacat per rebels hutis de Iemen amb míssils i drons. Per aquest motiu, tant l’organització com els equips competidors, mantenen també l’atenció en la Guerra Civil de Iemen per tot el conflicte que la situació genera. Malgrat aquesta situació, la competició es manté amb garanties de seguretat en cadascuna de les seves etapes. Així, els pilots, que porten mesos d’entrenaments, preparacions i ultimant detalls, encaren avui el tret de sortida del Dakar 2024. Les 12 etapes de la competició seran:

Alula-Alula (5 de gener. Pròleg) / La localitat d’Alula acollirà per primer cop l’inici de la carrera, tot i que aquesta vegada, el pròleg no es tracta d’una etapa d’esprint, sinó d’una mena de Dakar concentrat, amb la finalitat que els corredors es familiaritzin amb el terreny i sàpiguen col·locar-se en un ordre coherent. Els pilots conduiran, durant aquesta prova, en mig de roques i pistes arenoses, així com fora de pista.

Alula-Al Henakiyah (6 de gener. Etapa 1) / Aquesta etapa de la carrera marcarà l’edició d’enguany, i es tracta d’una prova densa i exigent per un recorregut que s’ha traçat totalment nou. El format de l’etapa fa que els resultats obtinguts marquin una diferència de cara als resultats finals.

Al Henakiyah-AL Duwadimi (7 de gener. Etapa 2) / El recorregut d’aquesta part està marcat per un difícil tram ple de dunes, uns 30 quilòmetres aproximadament. Tot i així, els pilots més ràpids podran aprofitar aquesta etapa per trobar un avantatge, ja que gran part del recorregut final és terreny ràpid. En aquest punt, els organitzadors afirmen que és l’entrada de la carrera de resistència.

Al Duwadimi-Al Salamiya (8 de gener. Etapa 3) / Definida com l’etapa de marató, aquest recorregut manté trams pedregosos per acabar en zones de dunes. A més, hi ha trams en què els pilots podran mantenir gran velocitat, així com part més lenta i un elevat risc d’accident. Com a tret característic, en aquesta etapa els equips tindran només dues hores d’assistència al final.

Al Salamiya-Al-Hofuf (9 de gener. Etapa 4) / Aquesta és una de les etapes més llargues, que acabarà en una zona on les palmes figueres són protagonistes. Tot i que es va optar per abaixar intensitat, encara més quan els pilots iniciaran aquesta etapa després d’un recorregut maratonià, els equips s’enfrontaran a un recorregut ràpid, però amb una dificultat en la navegació.

Al-Hofuf-Shubaytah (10 de gener. Etapa 5) / Tot i que l’extensió i proposta d’aquesta etapa sembli una prova lleugera, hi ha dos paràmetres que mantenen la dificultat: la sortida molt d’hora de la prova, la qual interferirà directament en l’estat físic dels pilots i els seus equips, la tornada a la zona de les dunes de l’Empty Quarter, tram on els quilòmetres de l’especial conten dobles i fins a triple.

Shubaytah-Shubaytah (11 i 12 de gener Etapa 6) / És l’única etapa que es porta a terme en dos dies, el que representa tot un repte. A més, la prova consisteix en una crono de 48 hores, en què els pilots hauran d’aturar els vehicles quan se’ls indiqui des de l’organització, l’hora límit per fer el descans s’ha marcat a les 16.00 hores, moment en què els pilots hauran d’anar fins a l’àrea de descans més propera —hi ha sis en total durant el recorregut— on se’ls donarà menjar i un equip mínim d’acampada, sense possibilitat d’establir connexió amb l’equip ni saber els resultats dels altres companys. Serà el primer any en què els competidors estaran rodant més de vuit hores en una especial, fet que els farà aguditzar els sentits i concentrar-se al màxim en la navegació.

DIA DE DESCANS a RIAD (13 de gener) / El dia de descans es farà a Riad, lloc on els pilots de motos i quads podran gaudir d’un trasllat aeri des d’on acaben l’anterior etapa i fins a Riad, però els conductors dels camions —com és el cas d’Albert Llobera i el seu equip— hauran de fer un recorregut extra per arribar al vivac. Tot i que el descans serà curt per a alguns corredors, els equips podran aprofitar aquesta aturada per fer les reparacions pertinents i el manteniment necessari.

Riyadh-Al Duwadimi (14 de gener. Etapa 7) / L’etapa set de la competició serà una de les més variades, amb canvis de direcció, fet que dificultarà l’orientació en la pista als pilots. A més de comptar amb llargs trams de dunes.

Al Duwadimi-Hail (15 de gener. Etapa 8) / La prova programada tindrà una exigència un xic menor que les anteriors etapes, en què el terreny serà més arenós i sense grans obstacles. Però, hi haurà una part on els conductors hauran d’aguditzar l’atenció i precisió. Per la tipologia de la ruta, els conductors passaran per un tram en què hauran de tenir molta cura per protegir els pneumàtics del vehicle.

Hail-Al Ula (16 de gener. Etapa 9) / En un principi, aquest tram semblarà que es pot transitar a plena velocitat, però les condicions són canviants, per la qual cosa, els conductors hauran de vigilar cada moviment. La pista gairebé és perceptible, i com si es tractés d’una endevinalla, els competidors hauran de desxifrar el trajecte. Per això, la navegació serà una complicació afegida, a més dels paisatges rocosos.

Al Ula-Al Ula (17 de gener. Etapa 10) / Els pilots s’enfrontaran a les monumentals roques de la regió, en mig d’un joc de pistes en què la mínima errada per part dels pilots, els farà quedar fora de la pista.

Al Ula-Yanbu (18 de gener. Etapa 11) / Aquesta és l’etapa més esportiva de la segona setmana, per aquesta raó, l’ordre del podi es podria moure en totes les categories. La major part del trajecte es disputa en terreny inhòspit.

Yanbu-Yanbu (19 de gener. Etapa 12) / L’última etapa no presenta dificultats en si mateixa, però evidentment, aquesta resulta molt decisiva. El tram especial és de 175 quilòmetres i l’etapa consta d’uns 328 quilòmetres.