Inicia una nova temporada d’activitats dirigides als CE

Els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa van iniciar des d’aquest dimarts 2 de gener i fins al 27 de març la nova temporada d’activitats dirigides del segon trimestre 2023-2024.

El programa d’activitats contempla un total de setze modalitats esportives (quatre més que en l’anterior trimestre) repartides entre els dos centres esportius. A més, presenta sis noves tipologies: body balance, funcional, body pump, body combat, step i strong sumba.

També com a novetat, s’ha fet un primer pas acreditant el gimnàs d’Encamp com a centre de ‘Les Mills’ en les activitats de body pump, body balance i body combat, assegurant un servei professional i més complet als usuaris. A banda de les novetats, el programa inclou també aiguagim, cross trainning, cycling i cycling virtual, sumba, suspensió, GAC, pilates, core i mobilitat. A les activitats dirigides només s’hi pot accedir sent soci d’algun dels centres esportius d’Encamp o del Pas de la Casa.

ELS PREUS / L’entrada d’un dia és de 10,70 euros per als adults i de 5,50 euros per als sèniors (majors de 65 anys) i infants (de 3 a 17 anys), tant residents com no residents. Pel que fa als abonaments, el mensual serà de 38,40 euros per als adults residents a la parròquia i de 49,90 euros per als no residents. Per als estudiants residents (de 18 a 25 anys) el preu és de 25,60 euros, per als infants de 18,18 euros els residents i 23,60 euros els no residents. I per als sèniors, 25,60 euros els residents i 33,30 euros els no residents. D’altra banda, hi ha l’abonament anual, que és de 102,40 euros per als infants residents i 133,10 per als no residents, segons va informar l’ANA.