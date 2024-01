Nova cita amb la Copa d’Europa per a l’equip femení de la secció de fons de la FAE. Gina del Rio disputarà totes les curses en la categoria júnior amb la intenció de mantenir el nivell que ha estat mostrant fins el moment. L’andorrana és la líder de la competició.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació