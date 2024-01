El 2023 tanca amb una ocupació hotelera de gairebé un 60%

Durant el 2023, l’ocupació hotelera va arribar a un 59,67%, un increment de dos punts percentuals respecte l’exercici anterior i quatre per sobre envers el 2019. Segons va informar el president de la Unió Hotelera d’Andorra, Jordi París, aquesta xifra «consolida la recuperació i l’estabilitat del sector hoteler després del període 2021 al 2023», el qual va fer una davallada per la pandèmia del 2020.

Respecte al passat mes de desembre, l’ocupació al país es va tancar amb un 58,90%, una xifra inferior de 4,45 punts percentuals a la que es va percebre el desembre del 2022. «S’ha de tenir en compte que era l’inici d’una temporada sense restriccions i les ganes de retornar a la neu eren molt altes», va declarar París, remarcant que aquesta diferència «pot justificar-se per l’ocupació per sota de les previsions habituals que han tingut alguns hotels, especialment de les parròquies altes durant les setmanes entre el Pont de la Puríssima i Nadal». Per contra, les parròquies centrals «s’han mantingut més estables».

Pel que fa al període de Nadal i Cap d’Any, les xifres s’han mantingut en les habituals, amb l’optimisme que per a aquesta setmana la freqüència d’ocupació sigui la mateixa.