El Patge Reial, tret de sortida a l’arribada dels Reis Mags d’Orient

Els Reis Mags d’Orient es troben a tan sols unes hores d’arribar a les llars de tota Andorra per fer realitat les il·lusions dels més petits de la casa, amb l’aparició d’una muntanya de regals que els farà somiar la resta de l’any amb una màgia inexplicable que, tot i intentar comprendre-la, s’escapa de les seves mans.

El tret de sortida a l’arribada de Ses Majestats s'ha donat avui a l’avinguda Príncep Benlloch, en la qual el Patge Reial ha fet acte de presència davant de desenes d’infants i adults que esperaven impacients la seva arribada. A sobre d’un dromedari, acompanyat dels seus ajudants i amb uns minuts de retràs, el patge ha llegit davant de tots els presents un missatge portat pels propis Melcior, Gaspar i Baltsar, mentre la resta de membres de la comitiva recollien les cartes que havien portat els més petits per fer-la arribar a Ses Majestats d’Orient.

«Si us heu portat bé, els Reis Mags us portaran mil joguines i caramels en quantitat», ha declarat el patge, sota l’atenta mirada de tota una canalla — i no tan canalla — que s'ha mostrat admirada per l’arribada d’una dia tan màgic i emfatitzant que «arribarem demà, faci sol o caigui neu». I és que tal com ell mateix ha volgut remarcar en diverses ocasions al llarg de la lectura, la il·lusió de tots plegats és la peça clau que mai hem de perdre en una data com aquesta: «El dia que la il·lusió es perdi, ja no ens quedarà res més. Mai s’ha de perdre la il·lusió», ha indicat.

Finalitzada la intervenció, la carrossa en què viatjava el Patge Reial ha continuat el seu recorregut pels principals carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, en els quals més famílies s'han volgut apropar per fer entrega de les seves respectives cartes. El Jan, un menut de nou anys, ha deixat mostrar la seva il·lusió i nerviosisme en afirmar que «he demanat moltes coses als Reis Mags, però si no me les poden portar totes no passa res. El que em portin ja estarà bé». En la mateixa línia s'ha pronunciat la Patricia, de només sis anys. Acompanyada dels seus pares, la petita ha explicat que la Nit de Reis «deixarem preparat un got de llet i moltes galetes per als tres Reis i els seus dromedaris perquè no passin gana».

La cavalcada d’avui donarà inici a la mateixa avinguda de Príncep Benlloch, a les 18.00 hores, i s’estendrà fins a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany, entorn les 20.00 hores. Allà, Ses Majestats d’Orient recolliran totes aquelles cartes que faltin per entregar, amb la intenció de continuar fent-nos creure a tots en una data tan màgica com la de demà.