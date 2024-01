La cavalcada dels Reis d’Orient afecta al trànsit

En el cas d’Encamp serà com el de Canillo amb els mateixos horaris, sense cap tall de circulació i començarà a la rotonda del Prat de Genil fins al complex esportiu. Al Pas de la Casa, l’horari serà de les 18.00 a les 19.00 hores, tampoc afectarà el trànsit i serà des de peu de pistes fins a la sala de festes.

L’àrea de Mobilitat del Govern va fer públic ahir, a les seves xarxes socials, les afectacions pels dies 4 i 5 de gener amb motiu de les cavalcades del patge reial i la dels Reis d’Orient, segons va informar l’agència ANA. D’aquesta manera, a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, el pas del patge reial va suposar el tall de la carretera de les 18.00 a 20.30 hores. La comitiva del patge va partir de la plaça Príncep Benlloch, passant per l’avinguda Meritxell i Carlemany, avinguda de les Escoles, carrer Santa Anna, avinguda Copríncep de Gaulle, avinguda del Pessebre, avinguda de les Escoles i carrer del Parnal.

