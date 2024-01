Cinc detencions per possessió i consum d'estupefaents

Al llarg de la setmana, la Policia ha detingut un total de 15 persones com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, la seguretat en el tràfic jurídic, l’Administració de Justícia i la seguretat col·lectiva. A més, cinc persones més han sigut arrestades per possessió o consum d'estupefaents.

Un home de 21 anys i una dona de 20, ambdós turistes, van ser detingudes a la frontera del riu Runer en diferents controls. Mentre que el primer es trobava en possessió d'una pastilla d'èxtasi i 13,5 grams d'haixix, la segona va ser controlada amb un gram de ketamina.

Un altre turista de 32 anys ha sigut arrestat a Canillo aquesta nit de divendres, prop de les 01.00 hores, mentre circulava en un turisme particular. Ha donat positiu a la prova d’alcoholimetria amb una taxa de 0,86 g/l., a més de dur un embolcall que contenia 1,2 grams de cocaïna. A la mateixa parròquia, un home resident de 26 anys va ser detingut la nit de dijous a les 02.40 hores en ser controlat pels agents en un local d’oci nocturn en possessió de 0,6 grams de cocaïna.

Finalment, la detenció que resta es va efectuar la nit de dijous a les 03.27 hores a Andorra la Vella, moment en què la Policia va aturar el conductor d'un turisme, el qual va donar positiu en la prova d’alcoholimetria amb una taxa d’1,00 g/l, endemés d’estar en possessió d’1,8 grams de cocaïna.

D’altra banda, prop de les 10.00 hores de dimecres a Escaldes-Engordany, un home resident de 29 anys va ser arrestat per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar un certificat d’experiència laboral fals a les oficines del Servei d’Immigració per a l'obtenció de l’autorització de residència i treball. El mateix dia, a la tarda, un segon home resident de 21 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per crebantar una ordre judicial de suspensió del permís de conducció, després de ser controlat conduint un turisme particular.

La resta de detencions que s'han produït han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, quedant arrestades un total de vuit persones: cinc homes, amb edats compreses entre els 31 i els 66 anys, amb taxes superiors a 0,80 g/l, sent la taxa més elevada d'1,99 grams d'alcohol per litre de sang; i dos homes de 24 i 25 anys i una dona de 31 anys, amb un resultat positiu a la prova de tòxics salival.