La nova ruta aèria a Palma aterra a l'aeroport d'Andorra-La Seu

La segona ruta aèria de l'Aeroport Andorra-La Seu ja és una realitat. El primer vol provinent de Palma de Mallorca ha aterrat avui a les 10.15 hores, aproximadament, amb 40 passatgers dels 50 possibles, tot i que l'aeronau té una capacitat de 72 passatgers que no poden ser emplenats per raons de seguretat. Així mateix, també s'ha enlairat el primer vol en sentit contrari cap a les Illes Balears, el qual ha estat estrenat per 20 passatgers que han completat aquest primer viatge en els dos sentits de la nova ruta.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha inaugurat aquesta nova línia aèria acompanyat de la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, el director general d'Aeroports de la Generalitat de Catalunya, Daniel Albalate, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, l'alcalde de Montferrer, Albert Marquet, la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, i representants de l'aerolínia encarregada d'operar els vols, Air Nostrum, com també de l'ambaixada espanyola al Principat i el subdelegat del Govern d'Espanya.