La nova ruta aèria a Palma aterra a l’aeroport d’Andorra-La Seu

La segona ruta aèria de l’Aeroport Andorra-La Seu ja és una realitat. El primer vol provinent de Palma de Mallorca va aterrar ahir a les 10.15 hores, aproximadament, amb 40 passatgers dels 50 possibles, tot i que l’aeronau té una capacitat de 72 passatgers que no poden ser emplenats per raons de seguretat. Així mateix, també es va enlairar el primer vol en sentit contrari cap a les Illes Balears, el qual va ser estrenat per 20 passatgers que van completar aquest primer viatge en els dos sentits de la nova ruta. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va inaugurar aquesta nova línia aèria acompanyat de la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, el director general d’Aeroports de la Generalitat de Catalunya, Daniel Albalate, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, l’alcalde de Montferrer, Albert Marquet, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, i representants de l’aerolínia encarregada d’operar els vols, Air Nostrum, com també de l’ambaixada espanyola al Principat i el subdelegat del Govern d’Espanya.

En tocar terra, els primers passatgers del primer vol Mallorca-Andorra es van mostrar molt satisfets de la seva experiència. Va ser el cas d’un pare que va volar acompanyat de la seva filla. El passatger va destacar que, tot i ser una nova experiència, el vol directe va ser «molt còmode», qualificant aquest viatge com «perfecte». Així mateix, una altra família va apreciar la nova obertura d’aquesta línia aèria, ja que van agafar aquest primer vol per a poder venir a visitar familiars que resideixen al Principat. Aquest nou trajecte facilitarà la seva visita familiar al país de forma més freqüent. A més, la nova línia ofereix una escapada d’esquí per a parelles joves. La Marina i en Xavi són una parella mallorquina que han apreciat també la inauguració d’aquesta nova ruta, ja que «ens facilita molt les coses, perquè acostumàvem a anar a Barcelona i després havíem de venir (al Principat) cercant cotxe i eren tres hores d’anar i altres tres per tornar, i així ho tenim molt a prop».

En el primer vol que arriba des de les Illes Balears van poder viatjar 40 persones de 50 possibles

Torres va declarar que aquesta nova línia de moment es troba en una fase de «prova pilot que durarà tres mesos i tenim uns índexs d’ocupació força elevats per ser la primera ruta». El ministre va recordar que fa només dos anys que s’inaugurava la ruta cap a Madrid, de la qual va esmentar que «està tenint molt bona acceptació». Torres va posar èmfasis en les dades que indiquen que, dels més de 200 vols que s’han efectuat entre la capital espanyola i l’aeroport de la Seu, només 12 han estat cancel·lats per raons meteorològiques i quatre per incidències tècniques.

Per la seva part, la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya va declarar les millores que s’han efectuat a l’aeroport per tal d’ampliar les seves capacitats s’han dut a terme amb la mentalitat de què l’aeroport Andorra-La Seu està «pensat pel Pirineu sencer» consistint aquestes accions en una «estratègia pirenaica que hem de potenciar», tractant-se d’una qüestió estratègica per la Generalitat.

Aquest nou trajecte aeri entre Palma de Mallorca i l’aeroport d’Andorra-La Seu tindrà dos vols per setmana d’anada i tornada cada divendres i diumenge des del 5 de gener fins al 31 de març. Els horaris dels divendres seran a les 08.45 hores, quan s’enlairarà l’avió des de Palma fins a Andorra, i a les 10.45 hores iniciarà el vol amb destinació a les Illes Balears. Els diumenges, el vol Mallorca-Andorra començarà a les 13.45 hores i el de tornada en direcció cap a Palma serà a les 15.45 hores. La venda de bitllets es pot fer dins dels circuits i aliances d’Air Nostrum, companyia filial d’Ibèria que operarà els vols, mitjançant la seva pàgina web. El preu dels trajectes estan a partir de 50 euros per vol, 100 euros d’anada i tornada, amb un descompte del 75% per als residents a les Illes Balears que proporciona l’Estat espanyol en totes les operacions aèries que s’efectuen des dels aeroports balears cap a l’estranger.