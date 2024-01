Àxel Esteve obre l’any amb podi a l’eslàlom FIS de Bormio

Bona estrena d’any nou per a Àxel Esteve, que va aconseguir ahir la segona posició a l’eslàlom FIS de Bormio. L’andorrà va acabar 2n amb 1.18.52, a 0.45 del guanyador, l’italià Andrea Bertoldini, que es va imposar amb 1.18.17. L’esquiador andorrà havia marcat el tercer millor temps a la primera mànega amb +0.43, mentre que a la segona feia el segon temps amb +0.10. Per la seva part, Xavier Cornella va ser 13è amb 1.20.44, a 2.27 del guanyador. L’andorrà se situava 7è a la primera mànega, però a la segona es deixava 1.45 per ser el 23è crono d’aquesta segona baixada. Igualment, Àlex Rius no va poder completar la segona mànega després que a la primera fos el 10è temps amb +1.10. Avui es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació italiana.

U19 / Comencen les curses d’aquest inici d’any per al grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). Al llarg dels pròxims dies disputen diferents curses. Per una part, a Tesido (Itàlia) es troba un grup que correrà aquest mateix cap de setmana dues curses d’eslàlom National Junior Race (NJR). Amb la primera mànega a les 09.30 hores i la segona a les 12.30 hores tant avui com demà. Després, del 9 al 12 de gener, part del grup correrà els Nacionals de Kronplatz (Nacionals de Tailàndia i Nacionals d’Haití), amb dos eslàloms i dos gegants. Aquí hi seran Àlvar Calvo i Eric Ebri. També del 9 al 12, però a Santa Caterina, correran les curses FIS de velocitat Salvador i Pere Cornella.

Copa Pirineus / Aquest cap de setmana els U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) disputen la Copa Pirineus a l’estació francesa de Font Romeu. Seran dues jornades amb curses d’eslàlom amb 40 andorrans en competició: 12 esquiadores i 28 esquiadors.

Esquí de fons / La Copa d’Europa (actual FESA Alpen Cup, el que abans era OPA) va reiniciar la competició ahir a la seva triple cita d’Oberwiesenthal (Alemanya). Gina del Rio és més líder: ha tornat a pujar al podi i novament al calaix més alt en guanyar la cursa sprint en categoria júnior. Del Rio va aconseguir la victòria de manera molt treballada. L’andorrana es va imposar en la final amb un crono de 2.49.18, superant la italiana Iris Martin de Pinter (2.50.66) i l’alemanya Katja Veit (2.55.30), que van completar el podi. Per la seva part, Carola Vila va ser 40a en una cursa guanyada per la italiana Federica Cassol. Avui se celebren els 20km mass start en lliure amb Del Rio. Ja demà tornaran a competir les dues andorranes, a la carrera dels 5km i 10km interval start en clàssic, respectivament.

Paralpí / Roger Puig continua amb la seva preparació i aquesta vegada ho fa a Andorra, on entrena per acabar d’ajustar el material i mantenir l’estat de forma per fer front al seu pròxim calendari de la Copa del Món, el qual al mes de gener ve carregat. El dia 13 l’equip viatjarà a Veysonnaz (Suïssa) per entrenar uns dies, conjuntament amb l’equip de França i d’Alemanya. La setmana següent, la mateixa estació suïssa serà l’escenari de les Copes del Món (22 al 25 de gener), amb dos gegants, un eslàlom i un supergegant A més, també hi haurà altres curses el dia 26, i també a Veysonnaz, amb dos supergegants FIS. De Veysonnaz, l’equip marxarà a Cortina d’Ampezzo, escenari dels Jocs Olímpics 2026, per entrenar i competir al descens, supergegant i eslàlom.