Les nevades han arribat a les parròquies altes del Principat

Les nevades han arribat i sobretot s’han fet notar a les parròquies altes del Principat. Tal com va preveure i avisar el Servei de Meteorologia d’Andorra hi ha hagut un regal de Reis avançat. Les nevades del dijous a la matinada van arribar a cota de 1.300 metres i van deixar un centímetre a Fontverd, cinc a Bony de les Neres i sis a Sorteny. Les nevades es van reprendre al nord, on van poder persistir de manera feble durant tota la jornada, segons va comentar el Servei de Meteorologia d’Andorra.

A causa de les nevades durant el dia d’ahir, va ser necessari utilitzar l’equipament especial per a poder circular per les carreteres, especialment a les zones altes del país i per accedir a França.

El flux de nord posterior al tàlveg mantindrà les febles nevades al nord del país de cara a avui, mentre que a la resta podem esperar tímides clarianes. Puntualment, al vespre, l’augment del vent podrà estendre la nevada arreu del territori, juntament amb un descens marcat de la temperatura.

Es preveuen els següents gruixos de neu nova: 10 centímetres a 2.500 metres, cinc a 2.000 metres i tres centímetres a 1.500 metres.

El vent de component nord arribarà a ràfegues de 50 km/h al matí als fons de vall, i les temperatures mínimes previstes són de 1ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -11ºC al Pas de la Casa.

Les temperatures màximes seran de 5ºC a la capital, 2ºC a 1.500 metres i -9ºC al Pas de la Casa.

La isoterma de 0ºC se situarà a 1.300 metres al migdia i a 1.000 metres a la nit.