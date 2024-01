Nou inici, nou equip

«És un partit difícil», va ser la frase de Natxo Lezkano per definir la trobada d’avui en la que els tricolor tornen a la Bombonera en un partit contra l’UCAM Murcia, en la que serà la jornada 17 de la Lliga ACB. Avui, el MoraBanc disputa el seu primer partit d’aquest 2024 i ho fa estrenant una nova incorporació, l’ala-pivot Alexander Madson, jugador que el tècnic espera que aporti «físic i rebot», ja que el finlandès «pot alternar dues posicions de joc, però és més previsible que jugui en una posició de quatre. És un jugador que espero que ens doni energia, físic i rebot, ja que són qualitats que té i que ara mateix ens cal», va declarar el basc durant la roda de premsa prèvia. En la mateixa línia de la nova incorporació, Lezkano va explicar que la integració de Madsen va bé, el jugador «agafa les coses ràpidament, té experiència tot i no conèixer la lliga, segur que l’ha seguit i ha jugat contra equips espanyols, jo crec que la seva adaptació a l’equip serà bastant ràpida». Els andorrans s’enfronten contra un dels equips més fort de la competició, ja que ocupa el quart lloc actualment en la classificació. Per al tècnic dels andorrans, el duel s’ha de preparar molt bé perquè els tricolor disputen la cita després de molts partits, a més, el rival «és un conjunt que juga molt agressiu, amb moltes robades de pilota, moltes faltes, moltes mans i castigant cada errada que comet el seu contrincant», va sentenciar Lezkano. A més, «és un equip que té molta qualitat individual, hem d’estar atents a les seves situacions de jugar en velocitat», va dir l’entrenador. Per aquest motiu, el tècnic planteja un joc «d’alt nivell, d’intensitat i d’agressivitat, perquè sino, no hi ha res a fer». D’altra banda, el duel contra els murcians farà que el MoraBanc jugui contra tres extricolor: Moussa Diagne, David Jelinek i Dylan Ennis, però que, en aquest punt, l’equip andorrà no es pot relaxar, tot i que «l’equip no s’ha relaxat en cap moment, perquè té una mentalitat i uns valors als quals són fidels», va exposar el preparador local. Finalment, Lezkano espera poder bordar aquest partit de la millor manera, perquè l’equip ara està «tranquil, tot ha tornat a la normalitat i a la calma. Està clar que teníem una motxilla molt pesada a sobre, però l’última victòria ens ha ajudat a descarregar tensions» per poder jugar millor.