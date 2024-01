Els padrins d’Ordino reben la visita de Ses Majestats

Aprofitant la seva visita a Andorra, els Reis Mags d’Orient també es van deixar veure a Ordino, iniciant el seu recorregut per la parròquia a la Casa Pairal. Allà, desenes de padrins i padrines van rebre diversos regals per part de Melcior, Gaspar i Baltasar, en una cita a la qual tampoc van voler faltar diversos membres de l’actual corporativa ordinenca com la cònsol major, Maria del Mar Coma, o el cònsol menor, Eduard Betriu. Precisament, va ser Coma qui va declarar que «començar el mandat amb regals sempre és bo i, encara que tot és una mica nou per a mi, em trobo molt emocionada i il·lusionada», desitjant que Ses Majestats «ens portin moltíssima neu i regals».

Més tard, la comitiva es va desplaçar per tot el nucli antic de la parròquia, en el qual va tenir lloc la representació d’‘Els Pastorets’ amb els més menuts de la parròquia, el Grup Artístic d’Ordino i la Coral Casamanyac. Melcior, Gaspar i Baltasar van continuar la seva ruta fins a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO) i l’església ordinenca, des d’on es va donar per finalitzada la jornada amb l’adoració del nen Jesús i l’entrega de tortell i xocolata calenta per a tots els assistents.