Les parròquies centrals, plenes de gom a gom per a rebre als Reis Mags

Els Reis Mags d’Orient van arribar ahir al Principat després de molts dies de viatge. Des de 1998 les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany fan la cavalcada conjunta. Però amb la pandèmia va haver-hi uns anys que cada parròquia feia la seva per separat.

El tret de sortida va ser a les 18.00 hores a la plaça Príncep Benlloch de la capital i va continuar per les avingudes Meritxell, Carlemany, Copríncep de Gaulle, del Pessebre i de les Escoles, i pels carrers del Parnal i del Prat Gran. El lloc on més persones es van concentrar va ser a l’avinguda Meritxell. De fet, moltes famílies, van anar amb hores d’antelació per a agafar un bon lloc i poder gaudir d’aquesta nit tan màgica. Darrere del Roca Ribes de l’avinguda oferien xocolata calenta i coca per tal de fer més amena l’espera. I a més, també hi havia una persona tocant el saxofon per donar ambient.

Quedaven pocs minuts perquè els Reis Mags passessin per l’avinguda Meritxell i els nervis començaven a fer-se notar entre els més petits. De fet, una infant de 5 anys, la Inés, estava molt emocionada perquè venien els Reis i va comentar que a la carta havia demanat «un dia d’spa, un patinet de dues rodes i la casa de vacances de la Barbie». Els infants com ella saben que tot i ser un dia de moltes emocions, tocava anar a dormir aviat i avui descobrir si li han portat tot el que ella ha demanat.

Davant de totes les carrosses hi havia un grup de batucada per ambientar la cavalcada i just darrere anaven els animadors del MoraBanc Andorra junt amb el Brut. Diferents personatges com l’Elsa de Frozen, Mickey i Minnie Mouse, Buddy de Toy Story, entre d’altres. Davant de les carroses dels Reis n’hi havia de diverses com els 101 Dàlmates, una del Santuari de Meritxell o la Bella y la Bestia. Finalment, darrere de tot anaven els més esperats per a tothom: Melcior, Gaspar i Baltasar.

Cap a les 20.00 hores els Reis Mags d’Orient van arribar al Palau reial situat a la plaça Coprínceps. Allà el que es fa és «organitzar una fila perquè de manera ordenada vinguin, entreguin la carta, es facin una fotografia amb el Rei Mag, se’l dona caramels i tenen un camí indicat per on sortir», va detallar el president d’Unió Pro-Turisme, Jaume Ambor. Tothom qui vulgui ho pot fer, això si en unir dues parròquies, hi ha més gent i, per tant, cal tenir paciència, però com diuen el bo es fa esperar. Recordeu que els Reis són màgics i arriben a tot arreu.