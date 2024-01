Mobilitat limita l'accés a França als camions de gran tonatge per neu

El Departament de Mobilitat ha informat aquest dissabte a través de les xarxes socials que s'ha restringit l'accés a França per la carretera RN-22 als vehicles de gran tonatge a causa de les complicacions provocades per la neu, com camions amb un pes superior a les 19 tones. Pel que fa a la resta de turismes, Mobilitat ha anunciat que poden circular per aquesta via amb equipaments especials.

Quant a la situació a la resta de la xarxa viària del Principat, s'ha activat la fase groga a les carreteres CG2 a l'altura d'Incles, a la CG3 a l'altura del Serrat i a Pal. L'avís groc emès pel Servei Meteorològic per vent es manté a tot el país, i es preveu una disminució de les temperatures aquest dissabte, amb la possibilitat de «febles nevades» a la zona nord.