Gina del Rio s’imposa als 20km mass start de la Copa d’Europa d’Oberwiesenthal

La Copa d’Europa (actual FESA Alpen Cup, el que abans era OPA) ha celebrat avui la segona cursa del cap de setmana a Oberwiesenthal (Alemanya). Si ahir Gina del Rio es va imposar a la cursa sprint júnior, avui ha guanyat també els 20km mass start en lliure. La fondista s’ha imposat amb un crono de 56.36,1, amb 4,5 segons respecte a la segona classificada, l’alemanya Charlotte Boehme, i 29,2 sobre la francesa Melina Berthet, tercera.

Del Rio ha estat tota la cursa al capdavant, liderant en gran part de la carrera un petit grup capdavanter que de mica en mica anava perdent unitats. Finalment, en el tram final, del Rio ha augmentat el ritme per aconseguir distanciar-se i arribar a meta en solitari. Demà diumenge la Copa d’Europa d’Oberwiesenthal acull la cursa júnior de 5km interval start en clàssic, amb del Rio, i la de 10km, amb Carola Vila en categoria absoluta.

Eslàlom FIS de Bormio / Avui s’ha disputat el segon eslàlom FIS de Bormio amb unes condicions molt difícils per tota la neu caiguda durant la nit. Només ha pogut finalitzar Xavier Cornella, que ha estat 17è. «Avui cadascú ha lluitat com ha pogut», ha explicat el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel, que ha comentat que la neu caiguda durant la nit ha deixat una pista molt tova i plena de bonys. «S’ha intentat salvar la cursa però ha estat una carrera plena de dificultats. Per nosaltres ha estat complicat perquè era un dia molt difícil. Ho han intentat», ha informat Beauviel.

Així les coses, Cornella ha estat 17è amb +1.75, després que a la primera mànega acabés 9è amb +1.01. Pel que fa a Àxel Esteve i Àlex Rius, no han pogut completar la segona mànega. A la primera, Esteve havia estat 6è amb +0.75, mentre que Rius havia acabat 14è amb +1.21. L’equip demà tindrà un dia de descans perquè està plovent a Val Palot (Itàlia), on són les pròximes curses que tenien previstes i, de moment, no es podrà entrenar. Els eslàloms estan previstos pels dies 9 i 10 de gener.