El darrer regal dels Reis

Els regals que s'han obert aquest matí no han estat els únics que els Reis Mags han deixat al Principat, ja que la màgia que caracteritza aquesta festivitat s'ha deixat veure aquesta tarda per la Bombonera, en mans d'un MoraBanc Andorra que ha vençut amb contundència a tot un UCAM Múrcia (98-73), regalant a l'afició tricolor el primer triomf del 2024 i el segon consecutiu després del de la setmana passada contra el Saragossa.

Amb una Bombonera plena, els homes de Natxo Lezkano han començat el duel endollats, sobretot amb Luz i Maric, col·locant ràpidament l'11-4 al marcador. Els visitants, sobre el paper molt superiors, han anat capgirant a poc a poc el resultat a causa de les errades en atac i les faltes en defensa dels tricolor, tot i que ja en aquest primer quart s'ha deixat veure que el partit seria bastant diferent del que s'esperava. Amb un bon nivell general dels dos conjunts, i algunes decisions arbitrals dubtoses, el primer quart ha finalitzat amb un 21-25 al lluminós.

Els segons 10 minuts han estat els diferencials, amb un MoraBanc molt superior en tots els sentits i durant tota l'estona. En aquest sentit, el segon quart s'ha iniciat amb un triple de Rubio que retallava distàncies, i posteriorment una cistella de dos Anjos avançava els seus al marcador. Els de Sito Alonso, veient que els locals agafaven embranzida, no han volgut deixar escapar el matx i han plantat cara als andorrans, tornant-se a avançar al lluminós. En els darrers minuts de la primera meitat, els de Lezkano han estat enlluernats, i encapçalats per Montero, Harding i Maric, juntament amb Madsen, que s'ha estrenat amb un molt bon nivell, han deixat un resultat de 53-41.

Ja en la represa, la dinàmica que ha tancat el segon quart s'ha mantingut, i els tricolor, demolidors, han col·locat el 58-41. Els murcians han estat molt desconnectats, i els andorrans, que lluny s'han quedat de buscar atacs sense sentit com en algun cas de l'anterior quart, han continuat sumant punts a base de triples i jugades ràpides. Així doncs, la ventada no ha estat només cosa de la meteorologia, ja que a la Bombonera continuava un vendaval tricolor per tancar els tercers 10 minuts amb un marcador de 83-63.

Amb diferències quasi insalvables, en el darrer quart cap dels dos equips s'ha esforçat de més tot i mantenir la igualtat del joc, però els locals, tots molt entonats, han acabat tancant el partit amb un 98-73. Ara, els andorrans ja se centren en el pròxim duel, dissabte vinent, de nou a casa, contra el Bilbao Basket.