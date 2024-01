Manu Nieto marxa cedit a l’Elx després de renovar fins al 2026

Després de l’arribada de Jon Karrikaburu, Manu Nieto marxa cedit a l’Elx pel que resta de temporada amb una opció de compra per part del club de la Comunitat Valenciana, tot i haver renovat per l’FC Andorra fins al 2026. Nieto deixa als tricolor amb el nou flamant fitxatge en forma de cessió de ‘Karrika’ i d’Aurelien Scheidler, que està cedit pel Bari, en la posició de nou de l’FC Andorra.

El davanter va fitxar pel club del Principat en la temporada 21-22, quan els d’Eder Sarabia encara estaven a Primera RFEF. Després d’aconseguir l’ascens a segona divisió, el jugador va tornar a disputar la tercera categoria espanyola amb una cessió a l’Eldense, amb qui va repetir la gesta de l’ascens. Nieto ha jugat 22 partits amb la samarreta tricolor, sent 11 d’aquests matxs com a titular i 11 sortint des de la banqueta. Durant aquests minuts disputats com a tricolor, Nieto ha marcat quatre gols, sent actualment el màxim golejador de l’equip durant la primera meitat de la temporada. Tres d’ells van ser especialment memorables en ser un gran hat-trick que va marcar el davanter en el debut de la temporada al Nacional contra el Cartagena.