Des de l’ADJRA alerten d’un augment de casos de joves en risc

La presidenta de l’Associació per a la Defensa Joves en Risc d’Andorra (ADJRA), Sandra Cano, ha informat d’un preocupant increment de casos de joves en situació de risc al llarg del 2023, en comparació amb el 2022. «A nosaltres no ens agrada quantificar els casos, però tenim molts joves en risc d’exclusió social», va subratllar Cano degut que, en aquest context, l’associació ha descobert aquest any dos casos que havien estat mal diagnosticats. «Estem parlant de joves que feia anys que rebien uns tractaments inadequats i prenent una medicació errònia, i ara han descobert que eren autistes. Això ens preocupa molt perquè comporta un desgast físic i mental significatiu», va lamentar la presidenta de l’ADJRA.

Cano va voler deixar palès que «la culpa no és de ningú, però encara menys del pacient», va apuntar que el punt àlgid continua sent, com és habitual, la manca de recursos. «Sabem els esforços que es fan des dels ministeris i confiem en els nous projectes com l’obertura del nou espai de salut mental o del nou programa de Creu Roja, que proporcionarà una atenció més individualitzada, però necessitem molts més recursos», va indicar Cano. De fet, la presidenta de l’ADJRA, va assenyalar que durant el període de les festes de Nadal, la situació s’ha agreujat. És una època en la qual «comencen les vacances i la gent, obligatòriament, ha de fer vacances. Però nosaltres ens quedem sense serveis mínims», va evidenciar Cano.

A més, la presidenta de l’ADJRA va expressar la inquietud creixent pel suport proporcionat als joves que arriben a la majoria d’edat. «Cada vegada comencen abans. És la franja més preocupant», va asseverar Cano. «Se’ls deixa sols i s’ha de vigilar que, d’alguna manera, aquest acompanyament continuï. És fonamental per empoderar-los», va afegir.

Davant d’aquest panorama, la presidenta de l’entitat va renovar la seva crida habitual per establir un centre o espai dedicat als joves en risc a Andorra. «Està bé tenir un conveni fora d’Andorra, però el recurs ha d’estar al país. Fa falta una escola terapèutica», va destacar. En aquest sentit, la presidenta de l’ADJRA va lamentar que aquest recurs encara no estigui recollit al Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA), afirmant que «si estàs malalt, no pot ser que el teu país t’hagi d’exiliar».

Per altra banda, Cano va compartir les diverses iniciatives que ha dut a terme l’ADJRA al llarg de l’any com la celebració del Dia de la salut mental, de les xerrades a càrrec de la psicòloga Sara Garcia, de les taules de treball dirigides als joves en risc o el llançament de la nova pàgina web de l’entitat. De cara al futur, la presidenta de l’ADJRA va avançar que l’associació engegarà pròximament una campanya relacionada amb l’ús de les pantalles i que reconeixerà algunes persones en el marc de l’acció 44 del PISMA, que fomenta la participació de la societat civil en la promoció de la salut mental i la inclusió social, segons informa l’ANA.