Natxo Lezkano: «Ens hem tornat a sentir una altra vegada a casa nostra»

Després de la victòria del MoraBanc Andorra contra l’UCAM Murcia a la Bombonera amb un marcador de 98-73 a favor dels tricolor, l’entrenador del club del Principat, Natxo Lezkano, va comparèixer en roda de premsa alleugerida després que l’àrbitre xiulés el final del matx amb una victòria que dona ales a l’equip i oxigen per evitar les zones més perilloses de la classificació. Lezkano va declarar que «tot i que en el primer quart se n’han anat a 25 punts, les sensacions no eren aquelles per a nosaltres», destacant la capacitat de l’equip de poder competir contra l’UCAM Murcia gràcies als ànims provinents de la graderia. El tècnic va esmentar que «ens hem tornat a sentir una altra vegada a casa i a gust amb els nostres aficionats» explicant l’actitud reconfortant que va mostrar l’equip gràcies a l’empenta dels aficionats, que han pogut recompensar amb una més que meritòria victòria que, segons Lezkano, «els devíem després de l’últim partit» a casa.

Així mateix, el tècnic basc va agrair i alegrar-se també per tota l’estructura del club la seva resiliència «perquè estem patint aquesta temporada», tot i que ara «portem un parell de partits molt bons i m’agrada que ara puguem gaudir una mica».

Finalment, va donar «l’enhorabona als jugadors pel seu esforç».- Si bé l’entrenador va mostrar també autocrítica en esmentar que «hem començat amb molts nervis», fet que va provocar que a l’inici del matx es perdessin moltes pilotes «inusuals per a nosaltres», segons va declarar. Però Lezkano va posar èmfasi en l’aspecte defensiu, on creu que l’equip ha mostrat certa solidesa, a més d’aplaudir l’encert amb alguns triples, ja que alguns van ser d’un elevat mèrit i d’altres que «hem marcat tirs que altres vegades no entren».