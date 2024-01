Del Rio acaba líder a la Copa d’Europa d’Oberwiesenthal

La Copa d’Europa, o FESA Alpen Cup, va tancar ahir la seva triple cita a Oberwiesenthal, Alemanya. Gina del Rio marxa de l’estació alemanya més líder de la categoria júnior, amb 680 punts. Després de vèncer a les curses a sprint de divendres i dissabte, a 20km mass start, ahir va acabar sisena als 5km individuals. L’esquiadora andorrana va acabar amb un crono de 14.26,1, a 26.7 de la guanyadora, l’alemanya Charlotte Boehme, que es va imposar amb un cronometre de 13.59,4. A més, Del Rio es va quedar a només set segons del podi, que el va tancar la suïssa Nadia Steiger amb una diferència de 19,5. A més, l’EEBE U19 va disputar ahir la segona cursa de l’any a l’estació de Tesido, Itàlia. Si dissabte van competir Pirmin Estruga, Salvador Cornella i Marc Fernández, ahir va ser el torn per a Maià Font, que va ser 51a, Martí Llort 55a i Nico Daban 72a, en una carrera amb una participació molt alta de fins a 143 esquiadors. La pròxima cursa de l’EEBE U19 serà Nacionals de Kronplatz, on competiran Àlvar Calvo i Eric Ebri.

Per El Periòdic

