Llovera-Llobera-Torres acaricien el TOP 10 en el debut del Dakar

El pilot Albert Llovera i la copilot Margot Llobera, acompanyats pel seu mecànicMarc Torres, van començar amb bon peu aquest cap de setmana la nova edició del Dakar en la categoria de camions a bord del seu Ford Cargo. L’equip Llovera va completar una segona etapa inicial amb sensacions molt positives en arribar en l’onzena posició que els col·loca a les portes del TOP 10 de la classificació provisional situant-se en la 12a posició de la taula.

L’etapa es va disputar en el tram entre Al-Henakkiyah i Al-Duwadimi, amb un especial de 463 km i un enllaç de 192 km. Llovera i el seu equip van recuperar vuit posicions, sortint des de la 19a a l’inici fins a la 11a al final de la jornada, parant el crono al final a 5h23’28’’, a 47’16” del guanyador, Janus van Kasteren. Després de les dues primeres etapes, Llovera i el seu equip s’han situat a la 12a posició de la classificació provisional, amb un temps acumulat de 11h39’04”. En aquest cas, la diferència respecte a líder, Van Kasteren, que els supera per poc les dues hores.

Just després de creuar la meta, Llovera va fer unes declaracions mostrant la seva satisfacció explicant que «la veritat és que tot ha anat molt bé, el ritme ha estat bo, sempre pel lloc i sense arriscar més del que és necessari. Hem cuidat la mecànica i també el nostre físic. Ha estat un dia molt positiu».

Així mateix, Llovera va tenir també unes paraules on va posar en valor el rendiment mostrat pel seu equip, en destacar que «Margot Llobera ha fet una gran feina a la navegació i Marc Torres també ha treballat de valent en la gran quantitat de dunes que hem fet, sobretot hem treballat en la posada a punt dels pneumàtics, en aquestes dunes. A més, he de confessar que, amb bon criteri, no m’han deixat córrer... el que jo volia clar. Crec que tots a l’equip hem treballat molt bé en conjunt. Ara segueixo, em falten 100 km d’enllaç».

La propera i tercera etapa d’aquest Dakar se situarà entre les zones saudís d’Al Duwadimi i Al Salamiya. Un sector de 733 quilòmetres dels quals 440 són de velocitat que promet marcar una jornada en què la conservació de la mecànica serà encara més important per a la continuïtat a la prova. A l’assistència els pilots hauran de revisar les mecàniques sense l’ajuda del seu equip de mecànics, a més només tindran dues hores per fer aquesta revisió, abans d’entrar el vehicle al parc tancat.En aquesta tercera jornada del ral·li-raid, els participants hauran de superar zones de pedres, trams sorrencs molt ràpids i dunes. Així doncs, serà complicat trobar el ritme adequat a cada moment. Els trams ràpids, lents i accidentats s’alternaran durant tota l’etapa.