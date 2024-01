Un cap de setmana de Reis marcat per les nevades

Pel que fa al temps del dia d’avui, començarà amb nuvolositat abundant a l’extrem nord del país, on es pot escapar encara algun floc de neu. Segons informen des del Servei de Meteorologia, durant el matí, el gir del vent cap a component nord-oest i l’entrada d’una lleu dorsal, afavoriran que el cel es vagi obrint progressivament. El vent de component nord arribarà a ràfegues de 40 quilòmetres per hora al matí als fons de vall. Es preveu que les temperatures mínimes previstes siguin de -2ºC a la parròquia d’Andorra la Vella, -5ºC a 1.500 metres i -13ºC al Pas de la Casa. Pel que fa a les temperatures màximes seran de 6ºC a Andorra la Vella, 1ºC a 1.500 metres i -7ºC al Pas de la Casa. De cara a demà, les pertorbacions es desplaçaran pel sud de França, deixant un flux zonal (de l’oest) al Pirineu, deixant alguns núvols passatgers.

D’altra banda, durant la tarda es va produir trànsit dens a la sortida del Principat en direcció a Espanya, de tots els ciutadans que han aprofitat les festes i les nevades per venir a esquiar al país.

Les nevades també van provocar que hi hagués una difícil circulació en alguns punts de les parròquies altes, les carreteres d’accés a les pistes d’esquí i en direcció a la frontera francoandorrana.

En aquest sentit, estaven en fase groga la carretera general 2 a partir de Meritxell fins a l’entrada de Grau Roig i posteriorment a partir del Tarter. A les carreteres generals 3 i 4, hi havia fase groga des de la Massana i aquesta s’ha encetat des del Pont dels Escalls fins a les pistes d’esquí d’ Ordino Arcalís i Pal Arinsal. Cap al migdia, des de meteorologia van determinar fase negra a la carretera general 2 a la zona del Port d’Envalira.

Les nevades que s’han produït aquest cap de setmana arreu del país, van provocar algunes dificultats per circular a la zona nord del Principat, provocant que es necessitessin equipaments especials RN-22 a la frontera francoandorrana. Durant el dia d’ahir el Servei de Meteorologia va mantenir en fase groga tot el país degut a l’augment del vent.

Per El Periòdic

