Laika desmenteix les acusacions infundades

L’Associació Laika va emetre un comunicat on expressa la seva voluntat de desmentir i rebutjar les recents acusacions contra l’entitat que s’han difós recentment a través de diferents mitjans de comunicació del país. Unes acusacions greus que, segons l’entitat, provenen de persones determinades per motius de caràcter personal. En aquest sentit, l’associació ha posat en relleu que Laika, en compliment de les obligacions i atès que és destinatària de subvencions públiques, es troba sotmesa de forma periòdica a auditories per part de Govern. Precisament, des de Laika s’informa que la darrera, on es van revisar exhaustivament els comptes de l’entitat i la correcta utilització dels fons públics rebuts, es va realitzar l’any 2022.

A més, des de l’associació també va ressaltar el fet que la gestió de la gatera per part de l’associació es troba sotmesa al control, supervisió i inspecció de Govern. D’ençà de l’adjudicació de la gestió del servei públic a Laika, Govern ha fet nombroses inspeccions sense que hagi constatat cap deficiència en la tasca efectuada per l’associació. Segons Laika, es demostra la qualitat, professionalitat i adequació de la gestió duta a terme. «L’Associació Laika manté el seu compromís amb la transparència i l’ètica en totes les seves accions i assegura continuar treballant amb diligència i responsabilitat» apuntaven en el comunicat.