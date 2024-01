El vol a Palma de Mallorca fa parada a l’aeroport de Lleida

Aquest era el segon vol que feia la companyia Air Nostrum en aquesta nova destinació. El passat divendres 5 de gener, la companyia va realitzar el primer vol sense cap mena de problema. Tots els divendres i tots els diumenges, la companyia durà a terme un vol d’anada a les illes i un de tornada al Principat cada dia. Caldrà esperar per veure si aquest ha estat un problema puntual.

Segons van informar des de la xarxa social X, l’usuari AeroInfo La Seu—Andorra, els passatgers del vol amb destí Palma de Mallorca van estar 20 minuts a l’aeroport d’Alguaire. Una parada que segons Air Nostrum també era per motius «rutinaris». Una vegada passats aquests 20 minuts, el vol es va tornar a enlairar per volar cap a les Illes Balears, concretament, cap a Palma de Mallorca.

En el primer diumenge d’operació del vol Andorra — La Seu a Palma de Mallorca es va haver de desviar a l’aeroport de Lleida. La companyia Air Nostrum va comunicar que aquesta parada va ser degut a «raons tècniques», les quals no van voler especificar.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació