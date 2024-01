Una baralla per punxar rodes de vehicles acaba amb dos detinguts

La Policia va detenir divendres passat al Pas de la Cas un home no resident de 52 anys que posseïa un ganivet d'una fulla d'11,5 centímetres i que prèviament havia punxat la roda d'un vehicle.

El propietari del cotxe va ser alertat dels fets (que van tenir lloc a les 14.00 hores) per un testimoni, i el propietari del vehicle li va propinar un cop de puny a la cara del presumpte autor dels fets, causant-li una ferida sagnant al nas i al pòmul dret. També es va arrestar el propietari com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral.

D'altra banda, també divendres passat a la tarda, un noi de 18 anys va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic per fer-se passar pel seu germà menor d'edat, després que se'l controlés per furtar diversos articles d'alimentació a Andorra la Vella.