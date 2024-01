Detingut per conduir sota els efectes de les drogues i amb el permís retirat

La Policia va detenir sis persones aquest cap de setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Un dels arrestats, de 35 anys, va donar positiu a la prova de tòxics la matinada de diumenge, conduïa amb el permís de conduir retirat, a més de portar 2,1 grams de cocaïna. Se'l va detenir com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, la salut pública i l'administració de justícia. Cal destacar que també circulava amb una taxa d'alcoholèmia de 0,76 g/l, motiu pel qual se li va imposar una sanció administrativa perquè no superava el límit penal.

Els altres cinc detinguts són dues dones i tres homes d'entre 25 i 54 anys que conduïen sota els efectes de l'alcohol amb taxes de 0,83 i 1,87, que van ser arrestats entre la nit de divendres i la matinada de diumenge.

Dues persones més han estat detingudes els darrers dies com a presumptes autores de delictes contra la salut pública per possessió de drogues. La matinada de diumenge la Policia va arrestar un home de 35 anys i no resident que va ser controlat en un local d'oci nocturn del Tarter amb 0,8 grams d'heroïna. La matinada d'avui al Pas de la Casa, el Cos de Seguretat ha detingut un altre home, de 34 anys, amb 1,1 grams d'èxtasi.