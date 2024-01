Grandvalira Resorts ven 293.000 dies d’esquí durant les festes

Seguidament, Ordino Arcalís acollirà la 32a edició del Trofeu Borrufa, del 22 al 25 de gener, i posteriorment es prepararà per a una nova cita del Freeride World Tour, entre l’1 i el 7 de febrer. Finalment, Grandvalira celebrarà el 10 i l’11 de febrer la Copa del Món femenina d’esquí alpí Audi FIS Ski World Cup i la Copa del Món de Quilòmetre Llançat del 12 al 15 de març.

Inici de les competicions internacionals Amb les precipitacions de neu rebudes els últims dies, més les que s’esperen, les estacions de Grandvalira Resorts encaren els pròxims mesos amb optimisme, on destaca la celebració de grans fites esportives. Pal Arinsal donarà el tret de sortida a la temporada de competicions amb la Copa d’Espanya i la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya aquest cap de setmana, que serà el preludi a la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra que tindrà lloc del 19 al 21 de gener.

Esquí nocturn al Pas de la Casa D’altra banda, a partir d’aquest dijous, el sector Pas de la Casa posarà en marxa l’esquí nocturn. Així, la pista Tubs i el telecadira la Solana continuaran operatius més enllà de les 17.00 hores i s’il·luminaran fins a les 20.00 hores. Durant el mes de gener, s’activarà entre dijous i dissabte, mentre que al mes de febrer, l’esquí nocturn estarà operatiu cada dia en el seu horari habitual, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, cal recordar que tots els forfets de dia, multidia, temporada i Plus+ són vàlids per accedir a la pista d’esquí nocturn, tret del forfet vianant.

També és important remarcar l’estrena, abans de Nadal, del nou telecadira de sis places Port Negre a Arinsal, la principal novetat de la temporada a Pal Arinsal. El director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, assenyala que «les perspectives per al que queda de temporada quant a reserves són excel·lents, tant pel que fa als mercats de proximitat com amb l’arribada de molts grups provinents dels internacionals».

Això ja ha permès ampliar l’oferta esquiable amb prop de 180 quilòmetres esquiables entre totes les estacions, entre les quals destaca l’obertura al públic de la pista Avet, que continua la seva posada a punt per a la gran cita de l’hivern amb la Copa del Món d’esquí alpí femenina del 10 i 11 de febrer.

En aquest sentit, també ha estat molt important la producció de neu de cultiu i l’extensa xarxa d’innivació amb què compta Grandvalira Resorts, en la qual destina grans inversions cada temporada per tenir la tecnologia d’última generació que garanteix la millor qualitat, i que aquests dies ha permès que les estacions d’Andorra oferissin molt bones condicions. Tot plegat, ha refermat Andorra com un dels principals destins de neu de la Península.

