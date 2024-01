Creand Fundació inicia aquest mes de gener una nova temporada d’activitats en el marc del programa ‘Envelliment saludable’ adreçades a les persones més grans de 60 anys. Les novetats més destacades són els tallers de gestió de fitxers al núvol i d’intel·ligència artificial. També s’han previst noves iniciatives per ensenyar què cal tenir en compte a l’hora de viatjar per fer-ho de manera segura, xerrades sobre energies renovables, educació financera i nous continguts culturals i de prevenció de la salut.

En el nou taller d’organització de fitxers, els assistents aprendran les tècniques per organitzar fotografies i documents, molt especialment al núvol amb iCloud i Google Fotos. Les sessions sobre seguretat quan viatges se centraran a ensenyar com fer cerques fiables per preparar el viatge de manera ràpida i segura. Pel que fa a les xerrades temàtiques, la que versarà sobre intel·ligència artificial farà un repàs a aquesta tecnologia i explicarà què és, què podem fer nosaltres amb IA, quins perills té i quin és el seu futur immediat.