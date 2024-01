Els España i Emery; principals preferits pels Ice Gladiators 2024

La seu central de Multisegur Assegurances va acollir ahir al matí la presentació de la presentació de la novena edició dels Ice Gladiators, la prova que inicia el curs motociclista al país. A la presentació van estar presents els darrers tres campions de la prova, Marc Font (2023), Maxime Emery (2022) i Cristian España (2020 i 2021). Tots tres van destacar les ganes de tornar a córrer sobre gel, de fer-ho en un circuit com el d’Andorra i en un campionat que està més que consagrat.

Tot i així, l’actual campió, Marc Font, va anunciar que no podrà participar en totes les proves de la competició, ja que «hi ha dates que em coincideixen amb el Campionat d’Espanya de Hard Enduro, cosa que farà que malauradament no pugui lluitar per la victòria final». Tot i així, el campió va estipular que «tot i això, que ningú dubti que en les proves que competeixi aniré al màxim». Aquest fet farà que el veterà i experimentat Cristian España i el pilot gal Maxime Emery parteixin com a principals favorits, on també caldria afegir al germà del campió de 2020 i 2021, Xavi España, segon classificat l’edició del 2023. Així, es preveu una competició d’un elevat nivell.