La campanya de Reis de Càritas Andorrana recull 1.551 joguines

La 31a edició de la campanya de recollida de joguines a favor de Càritas Andorrana, organitzada per Ràdio i Televisió d’Andorra, ha permès recollir enguany un total de 1.551 joguines que s’han repartit entre 199 nens i nenes.

A part de les joguines i amb la voluntat de sensibilitzar sobre el consum responsable i sobretot, per contribuir a fer que els infants més grans puguin gaudir d’experiències lúdiques i esportives, com anar a veure un partit o al cinema amb la família o els amics, s’han obtingut també entrades per anar a veure partits del MoraBanc i del Futbol Club Andorra, a més d’entrades a Naturland i als cinemes Illa Carlemany.

La campanya es va desenvolupar entre l’11 de desembre del 2023 i el 2 de gener del 2024, i hi van participar 22 joves voluntaris.

Els col·laboradors que han participat en aquesta edició han estat: MoraBanc, Illa Carlemany, MoraBanc Andorra, T Minis, Establiments Garrallà, Tintoreries Núria, Inlingua, Federació Andorrana de Bàsquetbol, Federació Andorrana de Voleibol, EMM, LOOPA, Museu Carmen Thyssen, CEA, Fílmic, Basar Valira, Comú de Canillo, Comú d’Encamp, Comú d’Ordino, Comú de la Massana, Comú d’Andorra la Vella, Comú de Sant Julià de Lòria, Comú d’Escaldes Engordany, FC Andorra, Grandvalira social, FAF, Superdry, Raonador del Ciutadà, Triatló Andorra, Policia d’Andorra, Via Moda, Xinkú, Quars i grup CISA.

A través d’un comunicat de premsa, Càritas Andorrana va agraïr la col·laboració de totes les entitats, institucions, empreses i particulars que han col·laborat en aquesta campanya contribuint així en aportar alegria i il·lusió als infants que van rebre les joguines que es van recaptar.