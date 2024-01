Lea Ancion guanya el bronze de la sub20 a Flaine

En la mateixa categoria masculina, Max Palmitjavila va realitzar una molt bona Individual Race, travessant la línia de meta en 6a posició en un temps de 1h22’29’’. Marc Casanovas també va realitzar una bona primera cursa assolint l’11a posició en un crono de 1h26’55’’. Finalment, en aquesta categoria, Miquel Naudi no va poder completar la cursa per problemes tècnics.

Per El Periòdic

