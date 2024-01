Torna la Red Bull Home Run el pròxim 3 de febrer

la nova edició de la Red Bull Home Run tornarà a El Tarter, Grandvalira, el pròxim 3 de febrer. Aquesta cursa consisteix que tots els competidors deixaran els seus esquís o taules a 60 metres de la sortida i, quan acabi el compte enrere, els participants hauran de córrer a tota velocitat per recuperar el seu equip, llançar-se pendent avall i competir per la victòria. En la darrera edició, un dels competidors va declarar que la «Red Bull Home Run és més que una carrera, és una festa en la qual el que menys importa és qui arriba primer. Per a mi és una parada obligatòria, no m’ho perdo per a res en el món». Una de les tradicions d’aquest esdeveniment és l’ús de disfresses per part dels seus participants. Des de l’organització, s’anima a tots els competidors a venir disfressats i competir pel premi a la millor disfressa.

Les inscripcions ja estan obertes de forma oficial. Per tal de facilitar l’accés a El Tarter als corredors, l’estació de Grandvalira mantindrà oberts els telecadires d’El Tarter i Llosada fins a les 17.00 hores. Un cop a dalt, tots els participants hauran de col·locar el seu material i preparar-se per a la cursa que començarà a les 17.30 hores. Per als que assisteixin disfressats, la desfilada de disfresses començarà a les 17.15 hores. A les 18.00 hores, es procedirà al lliurament de premis i, per concloure l’acte, se celebrarà un Afterparty a l’Abarset.